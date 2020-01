powershell “(Get-WmiObject -query ‘select * from SoftwareLicensingService’).OA3xOriginalProductKey”

MicrosoftによるWindows 7のサポートは、2020年1月14日の延長サポート終了によって 完全に終了 しました。また、Windows 8.1もメインサポートは既に終了しており、延長サポートも2023年1月11日に終了予定となっています。しかし、Windows 7/8.1のWindows 10への無償アップデートキャンペーンは記事作成時点でも続いており、新しいPCを購入したりOSを買い直したりしなくても、Windows 10への無償での移行が可能です。そんなWindows 10へのアップデートのやり方をまとめました。How to upgrade from Windows 7 to Windows 10 for free - The Vergehttps://www.theverge.com/2020/1/14/21065140/how-to-upgrade-microsoft-windows-7-10-free-os◆1:Windows 10のシステム要件を確認するWindows 10をPCにインストールするには、以下のシステム要件を満たしていることが求められるため、アップデートをする前にかならず自分のPCが以下の要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。プロセッサ:1GHz以上のプロセッサあるいはSoCRAM:32bit版は1GB、64bit版は2GBストレージの空き容量:32bit版は16GB、64bit版は32GBグラフィック:DirectX 9 以上(WDDM 1.0 ドライバー)ディスプレイ:800×600以上インターネット接続:必要PCがシステム要件を満たしていない場合は、アップグレードするよりも新しいPCの購入を検討することをMicrosoftは勧めています。◆2:Windows 7のプロダクトキーを控えておくWindows 10への無償アップグレードには「OSの上書きインストール」と「OSのクリーンインストール」の2種類の方法が存在します。そのうち、OSのクリーンインストールはアップデート後に不具合が生じる可能性が減るものの、その後のライセンス認証を行うためには、あらかじめWindows 7のプロダクトキーを取得する必要があります。プロダクトキーは購入したディスクについているほか、PCに貼られたシールに書かれていることもあります。by Skyman248ただし、年月を経てプロダクトキーを書いた紙がどこにいったかわからなくなってしまったり、シールの劣化で文字が読めなくなったりすることもあります。そんな時、Windows 7/8.1/10では、PowerShellに以下のコマンドを入力してEnterを押せば、プロダクトキーを調べることが可能。Windows PowerShellは、Windowsのスタートボタンをクリックし、検索ボックスに「PowerShell」と入力することで見つけることができます。実際にWindows PowerShellでプロダクトキーを調べたところが以下の画像。◆3:データのバックアップOSのアップデート前には、必ず重要なファイルやアプリ、データをバックアップすることが必須。そのため、Paragon Backup & Recovery Free EditionやEaseUS Todo Backup Freeなどのツールを使って、バックアップを取るべき。また、Windows 10にバージョンアップした後に「ひとまずWindows 7に戻そう」と考えた時にすぐに復元できるように、Windows 7標準のバックアップ機能を使い、外付けのストレージにシステムイメージを作成してバックアップを取るのもアリです。具体的なやり方は、Microsoftが以下のページで解説しています。PC をバックアップおよび復元する - Windows Helphttps://support.microsoft.com/ja-jp/help/17127/windows-back-up-restore◆4:メディア作成ツールを使ってアップデートを行うメディア作成ツールを使ってWindows 10へアップデートする具体的なやり方については、以下の記事を見るとよくわかります。今すぐ無料でWindows7や8.1から Windows10 にアップグレードできるMicrosoft公式「メディア作成ツール」の使い方まとめ - GIGAZINE◆5:デジタルライセンス認証Windows 10にアップデートしても引き続きライセンスは認証されます。ただし、ライセンスを認証するにはインターネット接続が必要なので注意が必要。Windows 10でのライセンス認証を確認するには、Windowsのスタートボタンをクリックし、歯車アイコンの「設定」をクリックします。「更新とセキュリティ」を選択。左カラムから「ライセンス認証」をクリックして、一番上のWindowsの部分で「Windowsはデジタル ライセンスによってライセンス認証されています」と表示されていれば、ライセンス認証が完了している状態です。