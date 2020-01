【今週スタートの海外ドラマ】ついに『エレメンタリー』ファイナルシーズンが日本初放送

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(1月13日〜)は、ファイナルとなる『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』や、検死官から法医学医に!ヨアン・グリフィズ主演の新作ドラマなど注目作品が日本上陸! お見逃しなく!

1月13日(月)から1月19日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

1月15日(水)

■シーズン6(Netflix)

名女優ジェーン・フォンダとリリー・トムリンが共演の人気コメディシリーズ。互いの夫が結婚するという事態の中で共同生活することになったグレイスとフランキー。二人の不思議な絆はさらに深まり、笑いあり、涙ありの第二の人生を歩んでいく。次のシーズン7で幕を閉じることが決まっており、最終章に向け見逃せないシーズン。





1月16日(木)

■23:00〜シーズン7(WOWOWプライム)

シャーロック・ホームズと女性のワトソンが現代のニューヨークを舞台に難事件の捜査に挑む、人気の犯罪ミステリーのファイナルシーズン。ニューヨークでホームズたちの大切な仲間が銃撃される事件が発生。さらばホームズ...。





■23:00〜(Dlife)

オーストラリアを舞台に、スリリングに展開するクライムサスペンスが日本初放送。不老不死の検死官がNYの難事件に挑む『FOREVER Dr.モーガンのNY事件簿』で、主人公ヘンリー・モーガンを演じたヨアン・グリフィズが今度は法医学病理学者として主演。ダニエルの過去は謎に包まれていた―。





1月17日(金)

■シーズン2(Netflix)

"童貞"なのにセックス・カウンセラーをすることになった高校生のオーティスを主人公に、悩める同級生たちに加えて大人たちの様々な問題も勃発して大騒動を繰り広げる。新シーズンは、ようやくできた恋人といい雰囲気のオーティスについに童貞卒業のチャンス到来かと思いきや、予想外の展開に...。





1月19日(日)

■22:00〜シーズン3(FOXチャンネル)

3人の若き女性ヴォーカリストたちが、音楽業界のスターダムを駆け抜ける姿を描く本格派音楽ドラマもファイナルシーズンへ。バラバラになったスター、シモーネ、アレクサンドラの3人は再び同じ舞台に立つのか―。



