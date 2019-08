こちらは海外のとあるお宅で撮影された、赤ちゃんのお昼寝風景。

ただでさえ可愛らしい寝顔なのですが、その周囲まで甘過ぎると動画サイトで大人気となっていました。

動画をご覧ください。

[動画を見る]

Baby, dog & cat all take sweet nap together - YouTube



お昼寝中の赤ちゃんの隣には……ヨークシャーテリアが気持ちよさそうに眠っています。



さらに赤ちゃんの背中の方には……。



なんとスコティッシュフォールドまでぴったりくっついて眠っているではありませんか!



遊び疲れて眠ってしまったのでしょうか。

夢の中でも、3人仲良く遊んでいるのかもしれませんね。

犬派の心も猫派の心もつかむ、癒やしの動画でした。