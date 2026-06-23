シャープは、Androidスマートフォン「AQUOS R」シリーズの新モデルとして、約6.5インチの「Pro IGZO OLEDディスプレイ」、ライカカメラ監修のトリプルカメラを搭載した「AQUOS R11」を7月9日から順次発売する。同社初のスマートウォッチ「からだメイト Watch」、スマートリング「からだメイト Ring」とあわせて開催した新製品発表会では、AQUOS R11について、「トレンドを押さえた高い基本性能とAQUOSならではの着眼点による独