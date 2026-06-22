埼玉・鴻巣市のマンションで女性が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。21日午前7時前、服に血がついた男性（30代）が警察署を訪れました。警察官が男性の自宅へ向かったところ、ネパール人の女性（36）が頭から血を流して倒れており、搬送先の病院で死亡しました。警察は男性から任意で事情を聴いています。