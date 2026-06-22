◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本 4-0 チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)日本代表MF/FW中村敬斗選手が先制点をアシストしチームの勝利に貢献。試合後にアシストの場面を振り返りました。前半4分、ペナルティーエリア内でボールを受けるとドリブルで仕掛け、左から低いクロス。これをMF/FW鎌田大地選手が左足で合わせ、チームの先制点を呼び込みました。「パスをもらったときに(相手D