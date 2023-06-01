閉鎖的な環境でトップが暴走し始めると、下で働く社員は即行でやる気をなくすものだ。投稿を寄せた東日本の30代男性（営業／年収450万円）は、現在の職場で「頑張るのをやめよう」と悟ってしまった経験を明かした。男性が働く地方の支店は、「上司を止めれる人がいない環境」だという。（文：篠原みつき）男性は、職場の異様な空気についてこう語る。「地方の支店なので、支店内が支店長の思うがままになっている。それに毒された