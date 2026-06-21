◇W杯北中米大会1次リーグF組日本4−0チュニジア（2026年6月20日メキシコ・モンテレイ）阪神優勝の際には熱狂的なファンが道頓堀川へ飛び込むなど、騒動が“名物”となっている大阪・ミナミの繁華街・道頓堀。サッカーW杯北中米大会の日本対チュニジア戦が開催された21日、試合開始前から大阪府警南署や機動隊の警察官100人近くが厳戒態勢。試合後も、川へ飛び込むファンもおらず、大きな混乱は見られなかった。通常の日