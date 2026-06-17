2025年12月に「東急プラザ銀座」から名称を変え、新たなスタートを切った数寄屋橋交差点の商業施設「GinzaNovo（ギンザノボ）」。同施設が、2027年末から2028年初頭の完成に向け、初となる大規模改装工事を実施します。東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」地下コンコースから直結という抜群のアクセスはそのままに「光の器」をコンセプトとした新たな空間へ進化。改装期間中も主要店舗やフラッグシップショップは営業