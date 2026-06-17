C-United（東京都港区）のカフェチェーン「カフェ・ベローチェ」が、創業40周年を記念した「40周年記念 黒ねこサマーバッグ 2026」を7月2日に発売開始します。同日午後8時からオンラインストアでも販売します。【画像】黒ねこが“ちょこん”タンブラーの上部に鎮座する姿がかわいすぎる！オンライン限定“ミッドナイトブラック”も！サマーバッグは、昨年発売された「黒ねこ サマーバッグ2025」がオンラインサイトで限定カ