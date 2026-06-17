C-United（東京都港区）のカフェチェーン「カフェ・ベローチェ」が、創業40周年を記念した「40周年記念 黒ねこサマーバッグ 2026」を7月2日に発売開始します。同日午後8時からオンラインストアでも販売します。

【画像】黒ねこが“ちょこん” タンブラーの上部に鎮座する姿がかわいすぎる！ オンライン限定“ミッドナイトブラック”も！

サマーバッグは、昨年発売された「黒ねこ サマーバッグ2025」がオンラインサイトで限定カラーが発売開始5分で完売した人気商品。今年は「40年の歴史をめぐる旅をする黒ねこ」がコンセプトで、カフェ・ベローチェ初の「黒ねこ ストロータンブラー」のほか、「黒ねこ ペーパー編みバッグ」「黒ねこ フェイスタオル」。さらに「焼きたてドッグ・サンド」「サンドイッチ」「パスタ」の中からそれぞれ好きなメニューを1品ずつ選べるフードメニュー引換券3枚がセット。価格は4980円（税込み）です。フードメニュー引換券は組み合わせ次第で最大合計1660円相当のフードメニューと交換することが可能です。

「黒ねこ ストロータンブラー」は、これまでタンブラー発売を望む声が多数あり、40周年の節目を記念して、ついに発売が実現したということです。2層式になっていて、入れるドリンクによって異なる表情を楽しめます。容量は約450ミリリットルです。

「黒ねこ ペーパー編みバッグ」は自然素材の工芸紙を使用した、軽やかさとナチュラルな風合いが魅力の夏らしいアイテム。カラーは、マリンブルー、サンドベージュ、そして、オンラインストア販売限定色のミッドナイトブラックの3種類。サイズは横約35センチ、高さ約36センチ、ハンドル長さ約20センチです。

「黒ねこ フェイスタオル」は、カフェ・ベローチェの前身「珈琲館シャノアール」で名物として親しまれていた「ビッグパフェ」を味わう黒ねこや、「カフェ・ベローチェ」の上で「コーヒーゼリー」を楽しむ黒ねこをデザイン。描かれている店舗は、1986年に東京・代々木に開店した、ブランド初のセルフサービス型店舗「コーヒーショップ シャノアール」と、現代的な内装が特徴のカフェ・ベローチェ銀座みゆき通り店がモチーフになっています。サイズは横約80センチ、縦約33センチです。

また、オンラインストア販売分は、フードメニュー引換券3枚がドリップバッグ（1箱）に変更となります。送料は無料です。