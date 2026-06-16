気象庁によると、１６日午後７時４６分ごろ、関東地方で震度５弱の地震がありました。新潟中越で震度３を観測しています。震源地は茨城県南部。震源の深さは５０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは５．５と推定。この地震による津波の心配なしとのことです。震度５弱を観測したのは、群馬南部、埼玉北部。震度４を観測したのは、埼玉南部、埼玉秩父、茨城北部、茨城南部、栃木南部。震度３を観測したのは、新潟中越、群