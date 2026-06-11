老若男女を問わず近年人気が増しているカルティエの腕時計。ファッション性もさることながら、それぞれのモデルにはブランドの歴史や誕生の物語が刻まれている。本連載では、最初の1本にふさわしいカルティエの腕時計を、語りたくなるトリビアとともに紹介する。今回紹介するのは、「サントスデュモンXL コンビ」。これまでに登場したカルティエの写真を一気に見るカルティエ サントスデュモンXL コンビ W2SA0017 SSxPG 手巻1904年