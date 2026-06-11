なにわ男子とAぇ! groupが、12日放送のテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション』（毎週金曜後9：00）に出演する。今回は2組が関西の先輩のヒット曲をカバー。SUPER EIGHTの「ズッコケ男道」、KinKi Kidsの「フラワー」をコラボパフォーマンスする。【写真】NiziUやリトグリも・・・12日放送『Mステ』出演者コラボを前に「一緒にできるのはすごくうれしいので、事務所の色全開で、全力で楽しみたいと思います」とな