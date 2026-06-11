なにわ男子＆Aぇ! group、『Mステ』で関西の先輩ヒット曲をカバーコラボ 道枝駿佑「事務所の色全開で、全力で楽しみたい」
なにわ男子とAぇ! groupが、12日放送のテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション』（毎週金曜 後9：00）に出演する。今回は2組が関西の先輩のヒット曲をカバー。SUPER EIGHTの「ズッコケ男道」、KinKi Kidsの「フラワー」をコラボパフォーマンスする。
【写真】NiziUやリトグリも・・・12日放送『Mステ』出演者
コラボを前に「一緒にできるのはすごくうれしいので、事務所の色全開で、全力で楽しみたいと思います」となにわ男子・道枝駿佑。西畑大吾も「久しぶりにAぇさんと歌うのでとても楽しみです。ワチャワチャ関西な雰囲気を楽しんでいただきたいです」と意気込む。
一方のAぇ! groupも「切磋琢磨したライバルと一緒に先輩の曲をカバーできてうれしいです。グループ結成前から一緒にパフォーマンスしてきたのでチームワークはバッチリです。息を合わせて頑張ります！」と佐野晶哉が語れば、正門良規も「キラキラのなにわ男子とギラギラのAぇ! group、2組の関西パワーを余す事なくぶつけたいと思います」と力を込めた。
このほか、マイケル・ジャクソンを愛するアーティストによるSPカバーメドレーも。Ayumu Imazuは1979年リリースの「Rock With You」、Little Glee Monsterはマイケル・ジャクソンが在籍したグループ・ジャクソン5の「I Want You Back」（1969年）をカバー。ケント・モリはユーコ・スミダ・ジャクソンと共演。マイケルの名曲「Billie Jean」「The Way You Make Me Feel」「Beat It」をメドレーで披露する。マイケル本人に選ばれ、認められた日本人2人による渾身のパフォーマンスは必見だ。
さらにNiziUは、7月1日発売のベストアルバムから、2024年リリースの「SWEET NONFICTION」、2020年のプレデビュー曲「Make you happy」をメドレーで披露。ストリーミング累計3億回を突破した大人気曲「Make you happy」のパフォーマンスを前に、「当時からさらにパワーアップした姿を」（AYAKA）、「6年目の縄跳びダンスやかわいい歌詞に注目して見ていただけたら」（MAYUKA）と本人たちも意気込み十分。MIIHIは「皆さんにたくさん愛していただいたMake you happyとSWEET NONFICTIONを披露させていただきます！久しぶりに披露するので緊張しますが精いっぱい頑張ります」とコメントを寄せている。
ほかにも、圧倒的なダンスパフォーマンスと魅力的な歌声で世界へ発信するZ世代を代表するグローバルアーティスト・Ayumu ImazuがMステ初登場。アルバム収録の「CLASSIC」を披露する。Aぇ! groupはグループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌「でこぼこライフ」を。ORANGE RANGEはDAZNサッカーアンセム「1000％」を披露。デビュー５周年イヤーのなにわ男子は話題のCMソング「Gimme The Day」と、アルバムのリード曲「Celebrate」をパフォーマンス。Little Glee Monsterは話題のドラマ主題歌「一輪」を披露する。
【写真】NiziUやリトグリも・・・12日放送『Mステ』出演者
コラボを前に「一緒にできるのはすごくうれしいので、事務所の色全開で、全力で楽しみたいと思います」となにわ男子・道枝駿佑。西畑大吾も「久しぶりにAぇさんと歌うのでとても楽しみです。ワチャワチャ関西な雰囲気を楽しんでいただきたいです」と意気込む。
このほか、マイケル・ジャクソンを愛するアーティストによるSPカバーメドレーも。Ayumu Imazuは1979年リリースの「Rock With You」、Little Glee Monsterはマイケル・ジャクソンが在籍したグループ・ジャクソン5の「I Want You Back」（1969年）をカバー。ケント・モリはユーコ・スミダ・ジャクソンと共演。マイケルの名曲「Billie Jean」「The Way You Make Me Feel」「Beat It」をメドレーで披露する。マイケル本人に選ばれ、認められた日本人2人による渾身のパフォーマンスは必見だ。
さらにNiziUは、7月1日発売のベストアルバムから、2024年リリースの「SWEET NONFICTION」、2020年のプレデビュー曲「Make you happy」をメドレーで披露。ストリーミング累計3億回を突破した大人気曲「Make you happy」のパフォーマンスを前に、「当時からさらにパワーアップした姿を」（AYAKA）、「6年目の縄跳びダンスやかわいい歌詞に注目して見ていただけたら」（MAYUKA）と本人たちも意気込み十分。MIIHIは「皆さんにたくさん愛していただいたMake you happyとSWEET NONFICTIONを披露させていただきます！久しぶりに披露するので緊張しますが精いっぱい頑張ります」とコメントを寄せている。
ほかにも、圧倒的なダンスパフォーマンスと魅力的な歌声で世界へ発信するZ世代を代表するグローバルアーティスト・Ayumu ImazuがMステ初登場。アルバム収録の「CLASSIC」を披露する。Aぇ! groupはグループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌「でこぼこライフ」を。ORANGE RANGEはDAZNサッカーアンセム「1000％」を披露。デビュー５周年イヤーのなにわ男子は話題のCMソング「Gimme The Day」と、アルバムのリード曲「Celebrate」をパフォーマンス。Little Glee Monsterは話題のドラマ主題歌「一輪」を披露する。