E300特別仕様車を限定発売メルセデス・ベンツ日本は5月28日、Eクラスの特別仕様車『E300エディションエレガンス（ISG）』を発表し、全国のメルセデス・ベンツ正規販売店およびオンラインショールームを通じて注文受付を開始した。【画像】メルセデス・ベンツE200 & E220に設定された『ナイトエディション』全7枚本モデルは必要装備を厳選し、快適性と走行性能という同ブランドのコアな部分を残しつつ、1089万円という魅力的