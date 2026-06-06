５月31日のアイスランド戦で日本代表の完封勝利（１−０）に貢献し、事前キャンプ地モンテレイでの全体トレーニングでも復調の兆しを見せている。とにかく、ここにきて冨安健洋が力強いパフォーマンスを披露しているのは何よりの朗報だ。３月の英国遠征で招集されながらも怪我で辞退となり、「ツキに見放されたか」との見方もあった。昨年12月に加入したアヤックスでも稼働率が低く、試合勘やコンディションを不安視されていた