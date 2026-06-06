「ツキに見放されたか」とも言われた日本代表戦士が逆襲へ──１対１で上田綺世を封殺、吉田麻也も「戦力が大きく変わる」
５月31日のアイスランド戦で日本代表の完封勝利（１−０）に貢献し、事前キャンプ地モンテレイでの全体トレーニングでも復調の兆しを見せている。とにかく、ここにきて冨安健洋が力強いパフォーマンスを披露しているのは何よりの朗報だ。
３月の英国遠征で招集されながらも怪我で辞退となり、「ツキに見放されたか」との見方もあった。昨年12月に加入したアヤックスでも稼働率が低く、試合勘やコンディションを不安視されていたが、ここまではそうした懸念を感じさせないプレーぶりだ。W杯での”逆襲”へ向け、状態は確実に上向いているように見える。
圧巻だったのは、現地６月４日に行なわれたハーフコートゲームでのワンシーンだ。１対１の局面で上田綺世との激しい競り合いを制し、見事なタックルでボールを奪取。間合いの詰め方が完璧で、「これぞ“スーパートム”（冨安の愛称）」というディフェンスだった。
そんな冨安の存在感の大きさは、５月の国内合宿中に彼について触れたベテラン２人のコメントからも分かる。
「やっぱり安心しますね。アイツが後ろにいると安心できる。これはもう言葉では言い表せないというか、どっしりとした厚みがありますよ」（長友佑都）
「彼がいるといないでは後ろの戦力が大きく変わってくる」（吉田麻也）
吉田は一方で「冨安は『コンディションが良い』と言っている時が一番怪しい」と冗談混じりに話していたが、今回のワールドカップで世界を驚かせられるか。
2023年９月９日に開催されたドイツ戦でサネにゴールを許さなかった“スーパーなブロック”を記憶されている方は多いだろう。あの守備をもう一度──。日本が頂点を目指すうえで、冨安の存在は欠かせない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
３月の英国遠征で招集されながらも怪我で辞退となり、「ツキに見放されたか」との見方もあった。昨年12月に加入したアヤックスでも稼働率が低く、試合勘やコンディションを不安視されていたが、ここまではそうした懸念を感じさせないプレーぶりだ。W杯での”逆襲”へ向け、状態は確実に上向いているように見える。
そんな冨安の存在感の大きさは、５月の国内合宿中に彼について触れたベテラン２人のコメントからも分かる。
「やっぱり安心しますね。アイツが後ろにいると安心できる。これはもう言葉では言い表せないというか、どっしりとした厚みがありますよ」（長友佑都）
「彼がいるといないでは後ろの戦力が大きく変わってくる」（吉田麻也）
吉田は一方で「冨安は『コンディションが良い』と言っている時が一番怪しい」と冗談混じりに話していたが、今回のワールドカップで世界を驚かせられるか。
2023年９月９日に開催されたドイツ戦でサネにゴールを許さなかった“スーパーなブロック”を記憶されている方は多いだろう。あの守備をもう一度──。日本が頂点を目指すうえで、冨安の存在は欠かせない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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