◆新日本プロレス「ＢＥＳＴＯＦＴＨＥＳＵＰＥＲＪｒ．３３」（５日、群馬・Ｇメッセ群馬）観衆１１０２新日本プロレスは５日、群馬・高崎市のＧメッセ群馬で「ＢＥＳＴＯＦＴＨＥＳＵＰＥＲＪｒ．３３」を開催した。ＢＯＳＪ準決勝は、セミフィナルで藤田晃生がロビー・イーグルスに勝利。メインイベントでＹＯＨがマスター・ワトをアナコンダバイスで絞め上げ勝利した。６・７大田区大会での決勝は、昨年