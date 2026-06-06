◆新日本プロレス「ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＵＰＥＲ Ｊｒ．３３」（５日、群馬・Ｇメッセ群馬）観衆１１０２

新日本プロレスは５日、群馬・高崎市のＧメッセ群馬で「ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＵＰＥＲ Ｊｒ．３３」を開催した。

ＢＯＳＪ準決勝は、セミフィナルで藤田晃生がロビー・イーグルスに勝利。メインイベントでＹＯＨがマスター・ワトをアナコンダバイスで絞め上げ勝利した。

６・７大田区大会での決勝は、昨年と同じく藤田×ＹＯＨとなった。メイン終了後、藤田がリングインし「去年の続き、クソ楽しもうや！」と呼び掛け、ＹＯＨは「“極上のＣＨＡＯＳ”、見せてやるよ」とリベンジを宣言した。

◆６・５高崎大会成績

▼第１試合 ２０分１本勝負

松本達哉、〇バリエンテ・ジュニア（７分２７秒 変型アキレス腱固め）中原大誠●、タイガーマスク

▼第２試合 ２０分１本勝負

〇ハートリー・ジャクソン、大岩陵平（７分２９秒 セントーン→体固め）安田優虎●、上村優也

▼第３試合 ２０分１本勝負

ニック・ウェイン、〇葛西純（３分５７秒 強引Ｇ ＭＹ ＷＡＹ）外道●、ティタン

▼第４試合 ３０分１本勝負

豹、〇エル・デスペラード（６分２０秒 ヌメロ・ドス）ディック東郷●、佐々木大輔

▼第５試合 ３０分１本勝負

金丸義信、ＳＨＯ、〇高橋裕二郎、成田蓮（８分５０秒 ＢＩＧ ＪＵＩＣＥ→体固め）ＫＵＳＨＩＤＡ、田口隆祐●、矢野通、ウルフアロン

▼第６試合 ３０分１本勝負

ゼイン・ジェイ、ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、〇カラム・ニューマン（１０分０５秒 プリンスズカース→体固め）永井大貴●、ロビー・エックス、石森太二、辻陽太

▼第７試合 『ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＵＰＥＲ Ｊｒ．３３』準決勝戦時間無制限１本勝負

〇藤田晃生（１８分４２秒 Ｔｈｒｉｌｌ Ｒｉｄｅ→体固め）ロビー・イーグルス●

▼第８試合 『ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＵＰＥＲ Ｊｒ．３３』準決勝戦時間無制限１本勝負

〇ＹＯＨ（１６分４３秒 アナコンダバイス）マスター・ワト●