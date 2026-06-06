藤田晃生（左）とＹＯＨ（写真提供・新日本プロレス）

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◆新日本プロレス「ＢＥＳＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＳＵＰＥＲ　Ｊｒ．３３」（５日、群馬・Ｇメッセ群馬）観衆１１０２

　新日本プロレスは５日、群馬・高崎市のＧメッセ群馬で「ＢＥＳＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＳＵＰＥＲ　Ｊｒ．３３」を開催した。

　ＢＯＳＪ準決勝は、セミフィナルで藤田晃生がロビー・イーグルスに勝利。メインイベントでＹＯＨがマスター・ワトをアナコンダバイスで絞め上げ勝利した。

　６・７大田区大会での決勝は、昨年と同じく藤田×ＹＯＨとなった。メイン終了後、藤田がリングインし「去年の続き、クソ楽しもうや！」と呼び掛け、ＹＯＨは「“極上のＣＨＡＯＳ”、見せてやるよ」とリベンジを宣言した。

　

　◆６・５高崎大会成績

　▼第１試合　２０分１本勝負

松本達哉、〇バリエンテ・ジュニア（７分２７秒　変型アキレス腱固め）中原大誠●、タイガーマスク

　▼第２試合　２０分１本勝負

〇ハートリー・ジャクソン、大岩陵平（７分２９秒　セントーン→体固め）安田優虎●、上村優也

　▼第３試合　２０分１本勝負

ニック・ウェイン、〇葛西純（３分５７秒　強引Ｇ　ＭＹ　ＷＡＹ）外道●、ティタン

　▼第４試合　３０分１本勝負

豹、〇エル・デスペラード（６分２０秒　ヌメロ・ドス）ディック東郷●、佐々木大輔

　▼第５試合　３０分１本勝負

金丸義信、ＳＨＯ、〇高橋裕二郎、成田蓮（８分５０秒　ＢＩＧ　ＪＵＩＣＥ→体固め）ＫＵＳＨＩＤＡ、田口隆祐●、矢野通、ウルフアロン

　▼第６試合　３０分１本勝負

ゼイン・ジェイ、ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、〇カラム・ニューマン（１０分０５秒　プリンスズカース→体固め）永井大貴●、ロビー・エックス、石森太二、辻陽太

　▼第７試合　『ＢＥＳＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＳＵＰＥＲ　Ｊｒ．３３』準決勝戦時間無制限１本勝負

〇藤田晃生（１８分４２秒　Ｔｈｒｉｌｌ　Ｒｉｄｅ→体固め）ロビー・イーグルス●

　▼第８試合　『ＢＥＳＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＳＵＰＥＲ　Ｊｒ．３３』準決勝戦時間無制限１本勝負

〇ＹＯＨ（１６分４３秒　アナコンダバイス）マスター・ワト●