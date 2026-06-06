秀吉（池松壮亮）による播磨（兵庫県南西部）攻めを描く「豊臣兄弟！」（NHK）。古城探訪家の今泉慎一さんは「播磨攻めは秀吉にとって厳しい戦いだった。せっかく攻め落とした城を戦後処理でやり過ぎたために、毛利軍の奪還を招いてしまった」という――。■秀吉の下に馳せ参じていた名将第15回：上月城（兵庫県佐用町）「われに七難八苦を与えたまえ」と、三日月に祈ったとの逸話で知られる山中幸盛。一般には山中(やまなか)鹿之