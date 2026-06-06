メガハウスは、『機動戦士ガンダム』より「GGGシリーズ 機動戦士ガンダム セイラ・マス〜休息〜【再販】」(24,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「GGGシリーズ 機動戦士ガンダム セイラ・マス〜休息〜【再販】」(24,200円)ガンダムシリーズの女性キャラクターをハイクオリティで立体化する「ガンダム・ガールズ