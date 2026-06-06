メガハウスは、『NARUTO-ナルト- 疾風伝』より「G.E.M.シリーズ NARUTO-ナルト- 疾風伝 てのひらイタチ」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「G.E.M.シリーズ NARUTO-ナルト- 疾風伝 てのひらイタチ」(8,250円)『NARUTO-ナルト- 疾風伝』より「うちはイタチ」が、てのひらサイズになって登場。作中の衣装を身