奄美大島出身のアーティスト・ReoNaの新曲「CLUTCH!(クラッチ)」が、2026年6月8日(月)よりホール導入となる新作遊技機『ぱちんこ eソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』の搭載曲に決定した。「CLUTCH!」は、前作「GG」以来、約1年8カ月ぶりとなる『ソードアート・オンライン』関連作品のために書き下ろされたオリジナル楽曲。作品の世界観に寄り添いながら、ReoNaならではの歌声で遊技機を彩る一曲と