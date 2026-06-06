ReoNa、新曲「CLUTCH!」が『ぱちんこ eソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』の搭載曲に決定

ReoNa、新曲「CLUTCH!」が『ぱちんこ eソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』の搭載曲に決定