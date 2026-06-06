ReoNa、新曲「CLUTCH!」が『ぱちんこ eソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』の搭載曲に決定
奄美大島出身のアーティスト・ReoNaの新曲「CLUTCH!(クラッチ)」が、2026年6月8日(月)よりホール導入となる新作遊技機『ぱちんこ eソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』の搭載曲に決定した。
「CLUTCH!」は、前作「GG」以来、約1年8カ月ぶりとなる『ソードアート・オンライン』関連作品のために書き下ろされたオリジナル楽曲。作品の世界観に寄り添いながら、ReoNaならではの歌声で遊技機を彩る一曲となっている。
さらに同機には、ReoNaが歌唱を担当したアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』の劇中アーティスト・神崎エルザによる楽曲「Dancer in the Discord」「Independence」「Rea(s)oN」の3曲も搭載される。
新曲「CLUTCH!」は、ホール導入日と同日の2026年6月8日(月)0:00よりデジタル配信もスタート。『ソードアート・オンライン』シリーズの新作遊技機とともに、ReoNa、そして神崎エルザの楽曲を楽しんでみたい。
「CLUTCH!」は、前作「GG」以来、約1年8カ月ぶりとなる『ソードアート・オンライン』関連作品のために書き下ろされたオリジナル楽曲。作品の世界観に寄り添いながら、ReoNaならではの歌声で遊技機を彩る一曲となっている。
新曲「CLUTCH!」は、ホール導入日と同日の2026年6月8日(月)0:00よりデジタル配信もスタート。『ソードアート・オンライン』シリーズの新作遊技機とともに、ReoNa、そして神崎エルザの楽曲を楽しんでみたい。