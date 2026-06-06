はとバスが公式インスタグラムにて、「世界遺産堪能！日光特集5選」を紹介している。【画像】贅沢グルメも満載…はとバス「日光」ツアー（1日スケジュール）たびたびおすすめツアーを紹介する同アカウント。今回は投稿で「はとバスの最新情報はこちら」と呼びかけ、「【世界遺産堪能！日光特集5選】のご紹介です」と案内。「気になったコース番号を、コメントに番号を入れてみてくださいね」「はとバスがお連れするおすすめコ