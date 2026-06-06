はとバス、世界遺産を堪能する「日光」ツアー5選 特別開帳、名門ホテルランチ、限定スイーツなど企画続々
はとバスが公式インスタグラムにて、「世界遺産堪能！日光特集5選」を紹介している。
【画像】贅沢グルメも満載…はとバス「日光」ツアー（1日スケジュール）
たびたびおすすめツアーを紹介する同アカウント。今回は投稿で「はとバスの最新情報はこちら」と呼びかけ、「【世界遺産堪能！日光特集5選】のご紹介です」と案内。「気になったコース番号を、コメントに番号を入れてみてくださいね」「はとバスがお連れするおすすめコースに注目！」と呼びかけた。なお、最新の空席状況や予約の申し込み状況などは、「コース番号」をもとに公式サイトで確認できる。
1つ目は、「輪王寺特別開帳“毘沙門天”と参拝券付きで巡る世界遺産日光東照宮」。徳川ゆかりの地“日光山”輪王寺にて秘仏「毘沙門天」が期間限定で特別開帳。輪王寺の参拝には案内人が付き、日光の歴史など貴重な話を聞くことができる。日光東照宮の参拝券も付いており、世界遺産日光を存分に堪能できる。
9月30日までのツアーで、料金は大人1人が1万2480円から1万3480円。コース番号は「H1022」。
2つ目は、「世界遺産 日光の社寺と金谷ホテルベーカリーのランチ」。おひとり様から出発する日光の定期観光コースで、日光東照宮・輪王寺・二荒山神社は拝観券もセットになっており、専門ガイドが案内する。昼食は、金谷ホテルベーカリー直営のレストランにて、伝統に裏打ちされたパンとチキンソテーをメインとした洋食を楽しめる。
料金は大人1人が1万2300円。コース番号は「C7803」。
3つ目は、「世界遺産 日光の社寺と名物湯波のランチ」。おひとり様から出発する日光の定期観光コース。日光東照宮を含む二社一寺では専門ガイドが案内を行う。昼食には、明治38年創業の老舗「丁田屋」にて、日光名物のゆば料理を満喫できる。
料金は大人1人が1万1200円。コース番号は「C7811」。
4つ目は、「世界遺産日光ゆったり散策とはとバス限定抹茶スイーツ」。世界遺産日光をゆったりと散策し、お好きな過ごし方で楽しめるコース。食後のデザートには、はとバス限定の「抹茶スイーツ5点セット」が用意されており、散策中のお好きなタイミングで味わいながらほっと一息つくことができる。
6月29日までのツアーで、料金は大人1人が1万1980円から1万2980円。コース番号は「H1008」。
5つ目は、「【トイレ付バス・ピアニシモで行く】ザ・リッツ・カールトン日光」。曲がりくねったいろは坂の先にある高級リゾートホテル「ザ・リッツ・カールトン日光」を訪問。中禅寺湖の美しい自然を愛でながら極上の食事が楽しめる。料理は栃木の雄大な自然と地元の作り手たちが育んだ豊かな食材を使った「日光御膳」で、アルコールを含むワンドリンク付き。本格的かつ洗練された料理の数々を堪能できる。
10月23日までのツアーで、料金は大人1人が2万1400円。コース番号は「H1072J」。
【画像】贅沢グルメも満載…はとバス「日光」ツアー（1日スケジュール）
たびたびおすすめツアーを紹介する同アカウント。今回は投稿で「はとバスの最新情報はこちら」と呼びかけ、「【世界遺産堪能！日光特集5選】のご紹介です」と案内。「気になったコース番号を、コメントに番号を入れてみてくださいね」「はとバスがお連れするおすすめコースに注目！」と呼びかけた。なお、最新の空席状況や予約の申し込み状況などは、「コース番号」をもとに公式サイトで確認できる。
9月30日までのツアーで、料金は大人1人が1万2480円から1万3480円。コース番号は「H1022」。
2つ目は、「世界遺産 日光の社寺と金谷ホテルベーカリーのランチ」。おひとり様から出発する日光の定期観光コースで、日光東照宮・輪王寺・二荒山神社は拝観券もセットになっており、専門ガイドが案内する。昼食は、金谷ホテルベーカリー直営のレストランにて、伝統に裏打ちされたパンとチキンソテーをメインとした洋食を楽しめる。
料金は大人1人が1万2300円。コース番号は「C7803」。
3つ目は、「世界遺産 日光の社寺と名物湯波のランチ」。おひとり様から出発する日光の定期観光コース。日光東照宮を含む二社一寺では専門ガイドが案内を行う。昼食には、明治38年創業の老舗「丁田屋」にて、日光名物のゆば料理を満喫できる。
料金は大人1人が1万1200円。コース番号は「C7811」。
4つ目は、「世界遺産日光ゆったり散策とはとバス限定抹茶スイーツ」。世界遺産日光をゆったりと散策し、お好きな過ごし方で楽しめるコース。食後のデザートには、はとバス限定の「抹茶スイーツ5点セット」が用意されており、散策中のお好きなタイミングで味わいながらほっと一息つくことができる。
6月29日までのツアーで、料金は大人1人が1万1980円から1万2980円。コース番号は「H1008」。
5つ目は、「【トイレ付バス・ピアニシモで行く】ザ・リッツ・カールトン日光」。曲がりくねったいろは坂の先にある高級リゾートホテル「ザ・リッツ・カールトン日光」を訪問。中禅寺湖の美しい自然を愛でながら極上の食事が楽しめる。料理は栃木の雄大な自然と地元の作り手たちが育んだ豊かな食材を使った「日光御膳」で、アルコールを含むワンドリンク付き。本格的かつ洗練された料理の数々を堪能できる。
10月23日までのツアーで、料金は大人1人が2万1400円。コース番号は「H1072J」。