アメリカの下院外交委員会で、ある映像が紹介された。【映像】目を閉じ微動だにしないトランプ大統領（動画あり）映像に映っているのは、メディアに向け発言するルビオ国務長官と、その横で目を閉じ微動だにしないトランプ大統領。民主党の議員が追及したのが、大統領の居眠り疑惑だ。「それは嘘だ。彼が眠っているところを見たことがない。それどころか、彼は全く眠らな