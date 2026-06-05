５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２２円１８銭（０・０４％）高の５万７７７円９８銭だった。２日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、約６割にあたる１９５銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、８８２円５７銭（１・３１％）安の６万６５８８円１２銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連株が売られたことで、読売３３３とは異なる値動きとなっ