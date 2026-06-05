５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２２円１８銭（０・０４％）高の５万７７７円９８銭だった。

２日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、約６割にあたる１９５銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、８８２円５７銭（１・３１％）安の６万６５８８円１２銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連株が売られたことで、読売３３３とは異なる値動きとなった。

前日の米株式市場では、米半導体大手の決算内容が嫌気され、ハイテク関連株の下落が目立った。流れを引き継いだ東京市場でも、日経平均への影響度が大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連株が売られた。

一方、米国務省がイスラエルとレバノンが停戦で合意したと発表したことを受けて原油価格が下落したこともあり、東証プライム銘柄の７割超が値上がりした。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、火力・原子力向け鋳鍛鋼の世界的大手の日本製鋼所の８・９９％が最も大きく、フジ・メディア・ホールディングス（８・８１％）、トレンドマイクロ（７・２８％）と続いた。

下落率は、ＳＵＭＣＯ（７・４４％）、イビデン（６・９２％）、東京エレクトロン（６・６１％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、２・７６ポイント（０・０７％）低い３９４９・０９。