ナインティナイン岡村隆史（55）が4日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に生出演。ゲストの平成ノブシコブシ吉村崇（45）徳井健太（45）から老害呼ばわりされる一幕があった。岡村と相方の矢部浩之は現在、日々のスケジュールを紙ベースで管理。一方、若手芸人はGoogleカレンダーなどのスマホベースで管理しているという。番組途中からゲスト出演した吉村は「2026年ですよ、紙だデータだ、AIです