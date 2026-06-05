ナインティナイン岡村隆史（55）が4日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に生出演。ゲストの平成ノブシコブシ吉村崇（45）徳井健太（45）から老害呼ばわりされる一幕があった。

岡村と相方の矢部浩之は現在、日々のスケジュールを紙ベースで管理。一方、若手芸人はGoogleカレンダーなどのスマホベースで管理しているという。

番組途中からゲスト出演した吉村は「2026年ですよ、紙だデータだ、AIですよ？ 世の中は2個ぐらい手前の話してますよ」「いつまで紙もらってるんですか？」などとツッコミを入れた。徳井も「マジで老害って言われますよ。僕は思ったこと言うんで。これ老害だと思います」と追随した。

岡村が「吉本のベテランの方々もそやで。師匠って呼ばれる方たちは紙やで。老害って言うの？」と投げかけると、徳井は「老害です」と即答。「それこそ、さんまさんだって新しいカルチャーをすごい吸収するじゃないですか」「会社に煙たがられてます」などと主張した。

岡村は「こんな後輩から老害とか言われるやん。だから（飲み会に）誘われへんねん。ビビってもうて。どっかで悪口で言われてるんやろうなって。今ので怖くなった」と本音を吐露した。

平成ノブシコブシは吉本興業所属で、ナインティナインの後輩に当たる。