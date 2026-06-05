ＪＲＡの矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手、古川奈穂騎手が６月４日、大阪・中央区のなんばグランド花月で行われた「ビタミンＳお兄ちゃん・もじゃ吉田の『お兄ちゃんネル競馬コメディ』〜チーム矢作がやってくる！〜」に出演。東京都出身の３人が、関西のお笑い文化に染まった。栗東市のうどん店「栗東うどん」に、チーム矢作の３人がロケをしにくるという物語。島田珠代は、登場直後の矢作調教師に、股間を指ではじく鉄板ギャグ