ＪＲＡの矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手、古川奈穂騎手が６月４日、大阪・中央区のなんばグランド花月で行われた「ビタミンＳお兄ちゃん・もじゃ吉田の『お兄ちゃんネル競馬コメディ』〜チーム矢作がやってくる！〜」に出演。東京都出身の３人が、関西のお笑い文化に染まった。

栗東市のうどん店「栗東うどん」に、チーム矢作の３人がロケをしにくるという物語。島田珠代は、登場直後の矢作調教師に、股間を指ではじく鉄板ギャグを浴びせた。島田珠代が通常の「チ〜ン」ではなく「ドカーン！」と言うと、観客は大ウケ。矢作師も両手で拍手を煽り、ノリノリの笑顔だった。

また、古川奈騎手はこの日のため、函館から移動。うどんを食リポするシーンでは、チーム矢作で一番の長ぜりふをスラスラと述べた。

矢作調教師は終演後、「とにかく楽しかったです」と満面の笑み。「芸人さんが、またやりたいと思う気持ちがわかりました。お客さんの反応がダイレクトに来るというのは、なかなかない経験だと思うので、それが何より楽しかったです」と“第２回”にも意欲を示した。

古川奈騎手は「（舞台）袖でもずっと笑ってしまうような。競馬を知らない方でも楽しめる、笑えるところがたくさんあったと思います」と満喫した様子。「お客さんとして、別の新喜劇も見に行きたいと思いました」と振り返った。