VISTAL VISIONは6月4日、小型インスタントカメラの新製品「Polaroid Go Generation 3」を発表した。光学システムを改良して写真の精細感を高めたほか、従来モデルより高性能なフラッシュを搭載してきれいに撮れるようにした。セルフィーをより柔軟に撮影できるよう、近距離撮影性能も改良した。価格は16,880円で、発売は6月5日。小型インスタントカメラの新製品「Polaroid Go Generation 3」。こんなに小さい！通常のフィルムより