手のひらサイズのポラロイド「Polaroid Go」第3世代 フィルムはスマホケースに入るサイズ
VISTAL VISIONは6月4日、小型インスタントカメラの新製品「Polaroid Go Generation 3」を発表した。光学システムを改良して写真の精細感を高めたほか、従来モデルより高性能なフラッシュを搭載してきれいに撮れるようにした。セルフィーをより柔軟に撮影できるよう、近距離撮影性能も改良した。価格は16,880円で、発売は6月5日。
小型インスタントカメラの新製品「Polaroid Go Generation 3」。こんなに小さい！
通常のフィルムよりも小さなPolaroid Goフィルムに対応する小型モデルで、Polaroidの象徴的なデザインを現代風に保ちながら、世界最小のアナログインスタントカメラに仕上げている。フィルムサイズは53.9×66.6mmで、スマホケースに納めるのにちょうどよいサイズとなっている。
ポラロイドの特徴的なスタイルを現代風にまとめている
フィルムは前面から電動で排出される。フィルムの印画紙は正方形となる
レンズの焦点距離は63.75mmで、絞りはF14.4〜F32。シャッタースピードは1/500-1秒。真空放電管式のフラッシュや自撮り用のミラーを内蔵する。
前面にミラーを搭載しているので、それを見ながらの自撮りも可能
内蔵バッテリーはUSB Type-C経由で充電できる。本体カラーはWhite、Black、Purple、Light Blue、Tealの5色を用意する。
カラーはWhite、Black、Purple、Light Blue、Tealの5色
小型インスタントカメラの新製品「Polaroid Go Generation 3」。こんなに小さい！
ポラロイドの特徴的なスタイルを現代風にまとめている
フィルムは前面から電動で排出される。フィルムの印画紙は正方形となる
レンズの焦点距離は63.75mmで、絞りはF14.4〜F32。シャッタースピードは1/500-1秒。真空放電管式のフラッシュや自撮り用のミラーを内蔵する。
前面にミラーを搭載しているので、それを見ながらの自撮りも可能
内蔵バッテリーはUSB Type-C経由で充電できる。本体カラーはWhite、Black、Purple、Light Blue、Tealの5色を用意する。
カラーはWhite、Black、Purple、Light Blue、Tealの5色