6月4日は「虫の日」です。そしてこちらは、石川県白山市の県ふれあい昆虫館からお借りしたカブトムシです。カブトムシといえば夏のイメージですが、昆虫館では4日からその姿を見ることができます。そこには、飼育員たちの努力がありました。「うお～」少し興奮した様子の園児たち。その視線の先にいるのは、夏の風物詩のカブトムシです。例年だと7月上旬にオープンする、石川県白山市の県ふれあい昆虫館の「カブ