３人の怪物が、ナ・リーグの空気を一変させている。サイ・ヤング（ＣＹ）賞争いは、もはや本命１人を追う構図ではなくなってきた。ドジャースの大谷翔平投手（３１）は３日（日本時間４日）、フェニックスで行われたダイヤモンドバックス戦に先発し、６回２安打無失点、６奪三振の快投で７―０の勝利に貢献した。今季１０度目の先発で６勝２敗、防御率０・７４、６１回、６７奪三振、ＷＨＩＰ０・７９。チーム試合数に対する規