３人の怪物が、ナ・リーグの空気を一変させている。サイ・ヤング（ＣＹ）賞争いは、もはや本命１人を追う構図ではなくなってきた。

ドジャースの大谷翔平投手（３１）は３日（日本時間４日）、フェニックスで行われたダイヤモンドバックス戦に先発し、６回２安打無失点、６奪三振の快投で７―０の勝利に貢献した。今季１０度目の先発で６勝２敗、防御率０・７４、６１回、６７奪三振、ＷＨＩＰ０・７９。チーム試合数に対する規定投球回には１イニング届かず、正式な防御率ランキングにはまだ乗らないが、内容だけなら争いの中心にいても不思議はない。

その同じ夜、フィリーズのクリストファー・サンチェス投手（２９）も本拠地でパドレス戦に先発した。７回にメリルの適時打を浴び、連続無失点は５０回２／３でストップ。それでもフィリーズの球団記録を塗り替え、メジャー歴代５位に入る歴史的快投だった。ドジャースの名投手オレル・ハーシュハイザーが１９８８年に樹立したメジャー記録５９回には８回１／３届かなかったが、７回４安打１失点、８奪三振１四球で３―２の勝利を呼び込んだ。今季は１３試合で７勝２敗、防御率１・４６、８６回１／３、１０３奪三振、ＷＨＩＰ１・０９。記録は途切れても、サイ・ヤング賞最有力の座が簡単に揺らぐ数字ではない。

そこに割って入るのがブリュワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手（２４）だ。今季１２試合で６勝２敗、防御率１・６５、７１回、１０８奪三振、ＷＨＩＰ０・７９。５月は６先発で３８回１／３を投げ、防御率０・２３、５７奪三振という異次元の月間成績を残し、一気に賞レースの顔となった。

米スポーツ専門局ＥＳＰＮの「Ｓｐｏｒｔｓ Ｃｅｎｔｅｒ」でも大谷、サンチェスの投球が取り上げられ、ここにミジオロウスキーを加えたナ・リーグのサイ・ヤング賞争いが「ＭＬＢ史上空前の３つ巴」となる可能性に言及された。大谷についてはこれまで「投球回数が足りない」と見る向きが強かった。しかし、米紙「オレンジ・カウンティ・レジスター」は、サンチェスとミジオロウスキーを上回るには「特別なことが必要」としながらも「大谷ならそれをやれる」と示唆した。

無失点記録を築いた左腕、剛速球で三振を量産する新星、そして打席にも立つ二刀流。牙城は高い。それでも大谷がこの投球を続ければ、米メディアの評価はさらに塗り替わる。ナ・リーグのＣＹ賞レースは、静かに熱を帯び始めている。