NHKは4日、再来春（2028年度前期）に放送される第118作目連続テレビ小説について、河合優実が主演を務める『ほんのモキチ』決まり、脚本を宮藤官九郎氏が手がけると発表した。【写真】華やかな笑顔で…発表会見に登場した河合優実宮藤氏は、2013年に大ヒットした『あまちゃん』以来となる朝ドラ作品となる。大河ドラマは18年に『いだてん〜東京オリムピック噺〜』を発表している。河合は、24年の宮藤氏の作品『不適切にもほ