NHK、朝ドラ新作発表 宮藤官九郎が『あまちゃん』以来15年ぶり執筆へ 『不適切にもほどがある！』河合優実が主演【コメント全文】

NHK、朝ドラ新作発表 宮藤官九郎が『あまちゃん』以来15年ぶり執筆へ 『不適切にもほどがある！』河合優実が主演【コメント全文】