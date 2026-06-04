【モンテレイ（メキシコ）３日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表が、メキシコ・モンテレイで事前合宿をスタートさせた。＊＊＊コンディションを整えることが、何よりも重要となる約１週間の事前合宿。背番号「１０」を付けるＭＦ堂安律は、この期間のテーマを聞かれると「コンディションが一番じゃないですか。時差ぼけが日本から来るとかなりきつかったですし、昨日もあまり寝られな