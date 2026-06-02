ハイセンスジャパンは6月1〜7日23時59分の期間、「FIFA ワールドカップ 2026」の公式スポンサーとして、同社のテレビのユーザーを対象にした「FIFA ワールドカップ 2026観戦チケットが当たるキャンペーン」を開催している。●ユーザー限定、応募は6月7日23時59分まで同キャンペーンには、ハイセンスのテレビに搭載されている、独自OS「VIDAA」のホーム画面に表示されるコードから応募できる。賞品は、A賞（6組12名）が「FIFA