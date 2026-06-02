台風6号はまもなく九州南部を直撃する見込みで、宮崎と鹿児島の一部に警戒レベル3の大雨警報が発表されています。また、沖縄ではこれまでに16人のけが人が確認されています。宮崎市の観光地・青島から南に2kmほど離れた場所にある宿泊施設からテレビ宮崎・オカファーエニス豪アナウンサーが中継でお伝えします。宮崎市では午前9時ごろから大粒の雨が降りだし、10時ごろからは風も強く吹き付けるようになりました。現在は横殴りの雨