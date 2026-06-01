マイナビは6月1日、「2026年夏ボーナスに関する調査」の結果を発表した。調査は2026年05月01日〜05月08日、20〜59歳の正社員18,464人および中途採用業務を担当する経営者・役員または会社員823人を対象にインターネットで行われた。○2026年夏の賞与額予想は55.2万円20〜50代の正社員に2025年に支給された夏の賞与について聞いたところ、平均額は54.4万円、2026年夏の賞与の支給額予想は平均55.2万円、自身の仕事に見合う理想の賞