◆米大リーグナショナルズ―パドレス（３１日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）パドレス・松井裕樹投手（３０）が３１日（日本時間６月１日）、敵地・ナショナルズ戦でリリーフ登板し、１回で１２球を投げ、無安打無失点、１奪三振で抑える好投を見せた。０―３で３点を追う６回から２番手で登板。二ゴロ、空振り三振、投ゴロと１２球で３者凡退に抑えた。するとパドレス打線は直後の７回表にフランスの適時二塁打な