日本代表は31日、国際親善試合でアイスランド代表と対戦し、1-0で勝利。この一戦に約3年半ぶりに代表復帰を果たし、キャプテンマークを巻いてピッチに立ったのは吉田麻也だ。ボールに触れるたびに歓声が上がる中で、迎えた前半14分に伊藤洋輝と交代。すると日本とアイスランド両チームの選手たちが花道を作って、その中央を吉田が歩いてピッチを後にした。そしてベンチに戻ると森保一監督と熱い抱擁をかわし、スタンドからは割れん