軽度認知障害（MCI）は認知症のグレーゾーン 認知症はある日突然に発症するものではありません。必ず軽度認知障害（ＭＣＩ）という前段階を経てから発症します。ＭＣＩは認知症ほどではありませんが、認知機能が低下気味の状態である「認知症のグレーゾーン」といえます。 65歳以上で「同じ話を繰り返す」、「ケアレスミスをする」などの行動を自覚している方、ご家族に心あたりがある方、それはＭＣ