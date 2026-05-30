【最近ケアレスミスが多いかも…】認知症のグレーゾーンと言われる「MCI(軽度認知障害)」とはなにか？【認知機能改善30秒スクワット】

軽度認知障害（MCI）は認知症のグレーゾーン

認知症はある日突然に発症するものではありません。必ず軽度認知障害（ＭＣＩ）という前段階を経てから発症します。ＭＣＩは認知症ほどではありませんが、認知機能が低下気味の状態である「認知症のグレーゾーン」といえます。

65歳以上で「同じ話を繰り返す」、「ケアレスミスをする」などの行動を自覚している方、ご家族に心あたりがある方、それはＭＣＩ発症のサインかもしれません。不自由なく日常生活を送っている方が大半のため、発症に気づきにくいのです。

仮にＭＣＩと診断されても、すべての人が認知症になるわけではありません。50％程度の人はやがて認知機能が正常に戻ります。認知症へと進みそうな方も、すぐに適切な治療や投薬などを行ったうえで本書の「本山式認知機能改善30秒スクワット」を実践すれば、健常な認知機能を取り戻せますので安心してください。最悪なのは何も対策をとらないことです。そのまま放置すれば、認知症になるリスクは年々高まります。認知症を防ぐ絶好のチャンスを見逃さないでください。

こんな症状があればMCIかもしれません

ついさっきまで食べていたもの話していたことを忘れてしまう よく知っている道なのに迷うことがある 頭がスッキリしない やる気が出ない 同じ話をすることが多くなった お金や予定の管理ができなくなった 物忘れがひどい 怒りっぽくなった 家事や仕事でケアレスミス（不注意な失敗）が多い 趣味活動をしなくなった

何の不便もなく、ごく普通に暮らしている方でも、65歳以上になるとMCI発症のリスクは高まります。ご本人で、もしくはご家族がすすめて、認知症専門医の診察を受けてください。

【出典】『認知機能改善30秒スクワット』著：本山輝幸