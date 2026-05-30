【電動ワークチェア「LiberNovo」：新型モデル】 超早割期間：6月16日～7月31日 超早割特別価格Maxis AirFlow：186,009円 Omni Pro：143,089円 Omni SE：85,859円 LiberNovoは5月30日、電動ワークチェア「LiberNovo Omni」シリーズの新型モデルの先行予約を開始した。6月17日より順次発送を予定し、最上位モデル「Maxis AirFlow」